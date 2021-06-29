Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor (2)

BELEDİYE BAŞKANINDAN SİTEM: DAVA ELMALI DAVASI DEĞİLDİRAntalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SİTEM: DAVA ELMALI DAVASI DEĞİLDİR

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesi, bugün sosyal medyada gündem oldu. Çocukların çizimlerine yer verilen paylaşımlarda '#elmalıdavası' etiketiyle çok sayıda tweet atıldı. Elmalı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Halil Öztürk ise konunun sosyal medyada 'elmalı davası' olarak anılmasına sitem etti.

'BİR AN ÖNCE BU SAÇMALIKTAN VAZGEÇİN'Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban 'ın memleketi Elmalı'da karşılanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Halil Öztürk, şunları söyledi:

"Sosyal medyada tutturdular 'Elmalı davası' diye bir saçmalık, davanın ne olduğunu bilmeyen tüm Türkiye'ye buradan sesleniyorum; Elmalı davası diye bir dava olamaz. Evet Elmalı'da ağır ceza vardır. Elmalı 5 ilçenin ağır ceza merkezidir. Elmalı'da görülen, Elmalı'da olmayan bir davayı 'Elmalı davası' diye sosyal medyada yayın yapamazsınız. Siz bu davanın ne olduğunu sosyal medyada tweet'ler atarak bizim İsmail Balaban'ı karşılamamızdaki coşkuya engel olamazsınız. Buradan sesleniyorum bu dava İstanbul'da görülseydi, İstanbul davası mı olacaktı? Bir an önce bu saçmalıktan vazgeçin. Sosyal medyada bunu yazanlar, bunu destekleyenler bu davanın ne olduğunu bilin. Elmalı kadim bir şehirdir. Bu davayla Elmalı'nın adını yan yana getirmeyin. İstismara en çok karşı olan, nasıl bir ceza göreceklerse, görmeleri gerektiğini savunan bir başkan olarak, bu davanın Elmalı davası olarak sosyal medyada yazanlara sesleniyorum; lütfen kaldırın bu yazıyı. Dava Elmalı davası değildir. Bir istismar davasıdır. Bunun Elmalı ile hiçbir alakası yoktur. Bu davanın ne olduğunu bilin ona göre paylaşım yapın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akın