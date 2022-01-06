Başsavcılık'tan tilkiye işkence edenlere adli işlem (2) - Haberler
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Başsavcılık'tan tilkiye işkence edenlere adli işlem (2)

Başsavcılık'tan tilkiye işkence edenlere adli işlem (2)
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, PARA CEZALARI UYGULANDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Ardahan'da tilkiye işkence olayıyla ilgili Valilik'ten yazılı açıklama yapıldı.

ARDAHAN (DHA) - 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, PARA CEZALARI UYGULANDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ardahan'da tilkiye işkence olayıyla ilgili Valilik'ten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde; bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, Valiliğimizce yapılan çalışmalar doğrultusunda, bahse konu videodaki tilkiye eziyet ederek görüntüleri kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan 5 şüpheli jandarma ekiplerimizce 6 Ocak 2022 tarihinde yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce; 4915 Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet kanunu kapsamında; her bir şahsa kişi başı 4 bin 648 TL idari para cezası, ayrıca '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü Maddesine Muhalefet'ten her bir şahsa kişi başı 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yakalanan 5 şüpheli hakkında ayrıca '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü Maddesine Muhalefet'ten (hayvanlara kötü muamelede bulunmak) adli işlem başlatılmıştır."


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Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri

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