Başsavcı Turgut'tan Rektör Karabult'a Ziyaret

29.08.2019 14:40

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iadei ziyarette bulundu.



Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iadei ziyaretinde bulunan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, yaklaşık 12 yıl önce kurulan üniversitenin gelişmişlik düzeyinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Üniversitenin fiziki ve sosyal yapılaşma ile bilimsel alanda yürüttüğü çalışmaların her geçen gün daha da arttığını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başsavcı Hasan Turgut ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA