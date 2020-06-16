Başsavcı Kılıç'tan Vali Kaymak'a veda çiçeği
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Başsavcı Kılıç'tan Vali Kaymak'a veda çiçeği

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a veda ziyaretinde bulunan Vali Osman Kaymak, çiçekle uğurlandı.

Başsavcı Kılıç'tan Vali Kaymak'a veda çiçeği
16.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:39

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a veda ziyaretinde bulunan Vali Osman Kaymak, çiçekle uğurlandı.

Valiler kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Samsun Valisi Osman Kaymak, bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Kaymak'ı Samsun Adliye Sarayı önünde beraberinde Başsavcı Vekilleri Hasan Kıdıl, Adem Aldemir ve Selçuk Cebeci ile birlikte karşılayan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Kaymak'a çiçek takdim etti. Başsavcı Kılıç, Vali Kaymak'a yeni görevinde başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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