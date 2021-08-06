Başsavcı Çakmak, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle yakın zamanda Edirne Cumhuriyet Başsavıclığı görevine atanan Başsavcı Mustafa Çakmak, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle yakın zamanda Edirne Cumhuriyet Başsavıclığı görevine atanan Başsavcı Mustafa Çakmak, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Başsavcı Mustafa Çakmak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Trakya Üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak Edirne'ye katkı sağlamak için şehrin kurumlarıyla uyum içinde çalışıyoruz. Başsavcılığımızla önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Başsavcımız Mustafa Çakmak ile de Edirne için uyum içinde çalışıp önemli projeler geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Başsavcı Mustafa Çakmak Edirne'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesinin Edirne'nin önemli bir dinamiği olduğunu biliyorum. Görev sürem boyunca birlik ve beraberlik içerisinde Edirne'ye katkı sağlayacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Çakmak, sıcak karşılama için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı