Başpehlivan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli'nde

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç'u yenerek başpehlivanlığı kazanan Korkuteli Belediyesi güreşçisi Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli girişinde davul ve zurnayla karşılandı. Karşılama törenine Ali Gürbüz ile birlikte katılan Kaymakam Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, üstü açık otobüse binerek yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanları selamladı.

Korkuteli Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Başpehlivan Ali Gürbüz, "Böyle güzel bir günde böyle coşkulu güzel bir karşılama yaptığınız için öncelikle hepinize teşekkür ederim. Korkuteli halkı hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. İyi günümde de kötü günümde de her zaman yanımdaydı. Biz bugünlere zor zamanlardan geldik. Her zaman bana destek oldunuz, her zaman yanımda oldunuz bu kemeri de sizlerin duaları le aldık. Hepinizden Allah razı olsun teşekkür ederim" diye konuştu.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ise kültürde de sanatta da sporda da belediyecilikte de gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Ankara'da olduğum gün Ali kardeşimizin bir paylaşımını gördüm. Teşekkür ederek, büyükşehirden ayrıldığını söylemişti. Paylaşımından 20 dakika sonra Ankara'dan aradım dedim ki, 'Ali iki üç gün sonra Antalya'dayım. Sana memleketin yakışır, sana Korkuteli yakışır oturur anlaşırız maddi manevi her türlü yanınızdayız' dedik, el sıkıştık anlaştık, 3 yıllığına anlaşmamızı da yaptık. Seneye daimi olarak bu kemer Korkuteli'ne gelecek inşallah. Birlikte biz kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Törende konuşan Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit de bugün tüm Korkuteli olarak büyük bir heyecanını büyük bir mutluluğu birlikte paylaştıklarını belirterek, "Tarihi Kırkpınar er meydanında Başpehlivanlığı Altın Kemeri ilçemize getiren bize bu mutluluğu, bu heyecanı yaşatan Başpehlivanımıza sizler adına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırkpınar'da Korkuteli temsil eden en küçük pehlivan Burak Mor ve Ali İhsan Batmaz'a sertifikalarını Ali Gürbüz takdim etti. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, tüm Korkuteli halkı adına Gürbüz'e 5 adet Cumhuriyet altını hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı