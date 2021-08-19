Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı
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Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra başlayan değişim CNN muhabiri Clarissa Ward'ın başörtüsüyle ekran karşısına çıkması ile çok daha net bir şekilde görülmüştü. Son görüntüsüyle gündem olan Ward şimdi de Taliban militanlarının saldırı girişimi ile haberlere konu oldu. Ward o anları, "En korkutucu an. Tüfeklerini kaldırarak saldırıya hazır bir şekilde gazetecilere doğru hücum ettiler. Tabancayla dövmeye hazırlardı" sözleriyle anlattı.

CNN International muhabiri Clarissa Ward, Taliban yönetimindeki Afganistan'da olup bitenleri dünya ile paylaşmak için bölgede bulunuyor. Kadınlara yönelik baskıların artması beklenen ülkede yayın yapan Ward, pazar günü Kabil'in ele geçirildiğini saçlarını başörtüsü ile kapatarak sundu. Muhabirin açık saçlı hali ile son fotoğrafının yan yana getirilip servis edilmesi kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.

"YÜZÜMÜ KAPATMAM İÇİN BANA BAĞIRIYORDU"

Ward ve ekibi şimdi de silahlı Taliban üyelerinin saldırı girişimi ile haberlere konu oldu. Kabil'den haber yapmaya çalışan ekip, bir anda kalabalığın ortasında kaldı. Ward, olaydan sonra CNN'e yaptığı açıklamada, "Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu, yoksa benimle konuşmazdı" dedi.

Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı

Bisiklet kilidinden yapılan kırbaçlı insanlar gördüklerini söyleyen muhabir, bu görüntü karşısında ekibiyle birlikte siper almak için koştuklarını ve militanlarla yüz yüze kaldıklarını anlattı.

Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı

"DÖVMEYE HAZIRLARDI"

Ward, "En korkutucu an iki Taliban savaşçısının CNN yapımcısını telefonuyla video çekerken gördüğü zamandı. Tüfeklerini kaldırarak saldırıya hazır bir şekilde gazetecilere doğru hücum ettiler. Onu tabancayla dövmeye hazırlardı" dedi.

Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı

GEÇMELERİNE İZİN VERDİLER

Ancak başka bir Taliban militanı araya girip diğerlerine Ward'ın ekibinin haber verme izni olan gazeteciler olduğunu söylediğinde, geçmelerine izin verildi.

Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı
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Gözde Nur Bayar
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