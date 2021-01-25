Başörtülü personele "ayrımcılık" iddiasıyla gündeme gelen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısına ceza

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddialarına ilişkin "inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca...

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddialarına ilişkin "inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) 10 bin lira adli para cezası verildi.

TİHEK'in kararında, birim çalışanı kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerde bulunduğu belirtilen Şişli hakkında resen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kararda, söz konusu iddiaların basında yer aldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili biriminde çalışan 20 kadın görevlinin de 27 Ocak 2020'de işlerine son verildiği hatırlatıldı.

Konuya ilişkin ayrıca bir davanın görülmeye devam ettiği belirtilen kararda, işlerine son verilen kişilerden 19'unun da Şişli hakkında şikayetçi olduğu aktarıldı.

Kararda, yazılı ifadesine yer verilen Şişli, çalışma hayatı boyunca özel hayatında da olduğu gibi insanları yalnızca yaptıkları işe göre değerlendirmeyi tercih ettiğini ve cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş gibi farklılıkları nedeniyle ayırmadığını öne sürdü.

TİHEK'in incelemesi sonucu Şişli'nin, "inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlali" yaptığı belirtildi ve 10 bin lira adli para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş