Başlamış Caminin Yeni Minaresi Işıl Işıl
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Başlamış Caminin Yeni Minaresi Işıl Işıl

Başlamış Caminin Yeni Minaresi Işıl Işıl
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar almasının ardından yıkımı gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerinin girişimiyle yeniden yapılan Başlamış Mahallesi Camisinin minaresinde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar almasının ardından yıkımı gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerinin girişimiyle yeniden yapılan Başlamış Mahallesi Camisinin minaresinde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

Akhisar'a bağlı Başlamış Mahallesi'nde bulunan caminin minaresi bölgede meydana gelen depremde hasar aldı. Hasarlı olması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen caminin minaresi mahalle sakinlerinin girişimiyle yeniden yapıldı. Minarenin yeniden yapılmasının ardından Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Kaya ve mahalle sakinlerinin aydınlatma talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından Başlamış camisinin yeni minaresinin aydınlatması gerçekleştirildi. Elektrik bakım ekiplerinin aydınlatmayı kısa süre içerisinde tamamlandığını belirten Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Kaya da çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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