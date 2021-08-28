Baskil Orman İşletme Şefliğinin açılışı yapıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Baskil Orman İşletme Şefliğinin açılış törenle gerçekleştirildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Baskil Orman İşletme Şefliğinin açılış törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, İl Müftüsü Selami Aydın, kurum müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Açılışta, İl Müftüsü Aydın işletmenin hayırlara vesile olması için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan