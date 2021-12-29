Baskil'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Sağlık
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ile Baskil Kızılay Temsilciliği tarafından organize edilen kampanyaya vatandaşlar kan bağışında bulunarak destek verdi.
Merkezde görevli doktor Umut Karadağ, gönüllü kan veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.
AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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