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Baskil'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Baskil'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Sağlık

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ile Baskil Kızılay Temsilciliği tarafından organize edilen kampanyaya vatandaşlar kan bağışında bulunarak destek verdi.

Merkezde görevli doktor Umut Karadağ, gönüllü kan veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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