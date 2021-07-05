Başkentte "Yeniliğin Genç Ruhu" etkinliği
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Başkentte "Yeniliğin Genç Ruhu" etkinliği

Başkentte 'Yeniliğin Genç Ruhu' etkinliği
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Türkiye'de Yeni Avrupa Bauhaus Konsepti'nin teşvik edilmesi çerçevesinde, "Yeniliğin Genç Ruhu" etkinliği düzenlendi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Türkiye'de Yeni Avrupa Bauhaus Konsepti'nin teşvik edilmesi çerçevesinde, "Yeniliğin Genç Ruhu" etkinliği düzenlendi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle düzenlenen etkinliğe ve sergiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Schultz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'da 1919'da kurulan Bauhaus Sanat Okulu ile ortaya çıkan Bauhaus mimari yaklaşımının Türkiye'deki izlerine değindi.

Başkent Ankara'da hükümet binaları, okullar, hastaneler ve üniversite kampüsleri başta olmak üzere birçok binada Bauhaus mimari yaklaşımının izlerinin bulunduğunu belirten Schultz, "Bunun nedeni Alman veya Almanca konuşan mimarların, Ankara'nın kentsel kalkınmasına yaptığı katkıdır. Almanya ve Avusturya'da Nazi rejiminin zulmünden kaçan birçok mimar, Mustafa Kemal Atatürk'ün cömert daveti sayesinde Türkiye'ye sığındı. Bu mimarlar da kendi mimari anlayışlarını, sığındıkları Türkiye'ye getirdiler." ifadesini kullandı.

Schultz, Bauhaus anlayışının 1996'da UNICEF tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındığına işaret ederek, söz konusu anlayışın mimari ve sanat gibi farklı konuları bir araya getiren çabalarının, geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüğünü ve geleceğin mimarlarına ilham verecek sonsuz bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

"AB'de binaların enerji tüketimindeki payı yüzde 40"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut ise Birliğin "yeni Bauhaus girişimi" altında iddialı hedefler ortaya koyduğunu ve bu hedeflerde insanlığın dünya ile uyum içinde yaşaması, iklim değişikliğinin etkisini azaltılma gibi amaçlara yer verildiğini kaydetti.

AB'deki enerji tüketiminin yüzde 40'ının binalar için gerçekleştirildiğini aktaran Meyer-Landrut, "Aslında binalardaki enerji tüketimini biraz da olsa azaltabilirsek, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konusuna büyük bir katkıda bulunmuş olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler sergi alanını gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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