Başkentte yaz etkinlikleri başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta sonu "Yaz Şenlikleri" adı altında etkinlikler düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta sonu "Yaz Şenlikleri" adı altında etkinlikler düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki Gençlik Parkı'nda başlayan şenliklerin ikincisi 6-7 Temmuz'da Altınpark'ta yapılacak.
Konser, animasyon gösterisi ve çeşitli yarışmalardan oluşan etkinlikler, her hafta sonu belediyeye ait rekreasyon alanları ile parklarda 19.00-21.00 saatlerinde düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Ankara Kalesi'nde cumartesi günleri konser verecek.
Mehteran Takımı, ilk gösterisini 6 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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