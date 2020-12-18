Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı

18.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:39

Ankara'da, yol kenarında duran kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş reklam panosuna çarpan servis minibüsündeki 8 işçi yaralandı.

Ankara'da, yol kenarında duran kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş reklam panosuna çarpan servis minibüsündeki 8 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'ndeki Türk Traktör fabrikasında vardiyası biten işçileri alan Yücel Cesur yönetimindeki 06 C 4676 plakalı servis minibüsü, yola çıktı.

Servis minibüsü, fabrikanın yakınında park halindeki 06 AH 2062 plakalı kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş bir kısmı da yola taşan 5 metre genişliğindeki reklam panosuna çarptı.

Kaza ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aralarında şoförün de olduğu 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Şoför Cesur'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı
Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı
Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı
Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Haluk Levent Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 21:39:18. #1.14#
title