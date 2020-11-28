Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi

28.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:02
Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge doğrultusunda tüm il ve ilçelerde 26­, 27­, 28 ve 29 Kasım'da vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere, kalabalığın olduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetimler yapılması planlandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde de Kaymakam Selda Dural koordinesinde yaşam alanlarında denetim gerçekleştirildi.

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Alışveriş merkezine (AVM) giden Dural, iş yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.

Güvenlik görevlilerine 20 yaş ve altı ile 65 ve üzerindeki yaşlarda olan kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Dural, bu kişilerin AVM'ye geldikleri saatlere dikkat edilmesini istedi.

Dural, mağaza ve yeme içme yerlerinde çalışanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

"Hepimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymak durumundayız"

Basın mensuplarına denetimlerle ilgili açıklama yapan Dural, pandeminin başından bu yana denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, Yenimahalle'de vatandaşların genel olarak kurallara uyduklarını söyledi.

Esnafın hassasiyetinin işlerini kolaylaştırdığını ifade eden Dural, "Hepimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymak ve biz de uymayanlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak durumundayız." dedi.

Zor bir süreç yaşandığına dikkati çeken Dural, fedakarlıkların boşa gitmemesi için vatandaşlardan tedbirlere uyma noktasında biraz daha hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

Dural, şunları kaydetti:

"Kamusal alanlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak çok önemli ama virüsün bulaşma tehlikesi özel alanlarda da aynı şekilde geçerli. Filyasyon ekiplerimizin çalışmalarında şunları görüyoruz ki özel alan dediğimiz ev, hasta, akraba, taziye ziyaretleri önemli bulaş kaynağı. Vatandaşlarımıza bu süreçte kamusal alanlarda kurallara uydukları gibi özel alanlarda da kurallara uymalarını, kendi ve sevdiklerinin sağlıkları için ev, akraba, hasta ziyaretlerini gerçekleştirmemelerini, sevdiklerine telefonla ulaşmalarını hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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