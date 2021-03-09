Başkentte Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler sürüyor
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Başkentte Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler sürüyor

09.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:35

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerleri denetlendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve beraberindeki heyet, ilçedeki berber, kuaför ve güzellik merkezilerini denetledi.

Denetimlerde ekipler, iş yerlerinde sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaymakam Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda denetimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Dinamik denetim sürecinin başladığını anımsatan Sırmalı, iş yeri sahipleri ile vatandaşların duyarlı davrandığını dile getirdi.

Sırmalı, vatandaşlara rehberlik ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, esnafımızın kurallara uyması, sorumlu davranması hususunda rehberlik etmek için bugün buradayız. Gerçekten vatandaşlarımız ve esnafımızın bu konuda duyarlı davranması bizleri mutlu ediyor. Hafta boyunca denetimler devam edecek. Bizler el ele vererek pandeminin üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz mücadeledeki kazanımları lütfen duyarlı davranarak kaybetmeyelim. Maske, mesafe, temizlik hususunda duyarlı davranalım. Bunu yaptığımız takdirde inşallah pandeminin üstesinden geleceğiz."

Başkentte Kovid-19'a karşı 'dinamik' denetimler sürüyor
Başkentte Kovid-19'a karşı 'dinamik' denetimler sürüyor
Başkentte Kovid-19'a karşı 'dinamik' denetimler sürüyor
Başkentte Kovid-19'a karşı 'dinamik' denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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