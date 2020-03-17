Başkentte koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ın da aralarında bulunduğu, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ın da aralarında bulunduğu, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi. Çankaya Belediyesi ekipleri, Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde başlattıkları hijyen ve temizlik çalışmalarına Esat, Sakarya, Selanik, Ziya Gökalp ve Yüksel caddelerinin ardından Karanfil, Konur, İnkılap ve Bayındır sokakta devam etti. Vatandaşların yoğun kullandığı Kuğulu Park'taki salıncaklar, kaydıraklar, oturma alanlarının yanı sıra Tunalı Hilmi Heykeli ve 2020 hatıra fotoğraflarının çekildiği alan, su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla koronavirüse karşı temizlendi. Kaynak: AA