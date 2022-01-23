Başkentte kar manzaraları - Haberler
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Başkentte kar manzaraları

Başkentte kar manzaraları
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Anıtkabir'den kar görüntüleri Kuğulu Park'ın karla kaplanması Bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturması Parka gelen vatandaşların fotoğraf çektirmesi Vatandaşların karda kayması Başkentte kar yağışı sonrası karla kaplı yollar Başkentte kar yağışı...

ANKARA (AA) - Anıtkabir'den kar görüntüleri

Kuğulu Park'ın karla kaplanması

Bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturması

Parka gelen vatandaşların fotoğraf çektirmesi

Vatandaşların karda kayması

Başkentte kar yağışı sonrası karla kaplı yollar

Başkentte kar yağışı sonrası Mamak'ta gençlerin kayarak eğlenmesi ANKARA - Başkent Ankara'da gece boyunca yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Başkentte kar manzaraları

Başkentte kar manzaraları

Başkentte kar manzaraları

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

Kuğulu Park, Anıtkabir, Ankara, kar, Güncel, Haber

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