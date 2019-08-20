Başkentte kaçakçılık operasyonu

Başkentte kaçakçılık operasyonu

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.

20.08.2019 06:10
Başkentte kaçakçılık operasyonu

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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