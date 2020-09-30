Son dakika haber | Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı
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Son dakika haber | Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı

30.09.2020 03:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 04:17

Son dakika haberine göre Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda bulunan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda bulunan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ulus'taki tarihi Hacı Bayram Veli Camisi'nde saat 02.43'te üç katlı bir işletmenin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, avluda bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi devam ediyor.

İşletmenin teras katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber | Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı
Son dakika haber | Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı
Son dakika haber | Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı
Son dakika haber | Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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