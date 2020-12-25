Aranan cinayet zanlıları yakalandı
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Aranan cinayet zanlıları yakalandı

25.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:11

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde iki kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili 4 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde iki kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırılarla ilgili 4 zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamak Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 3 Kasım'da silahlı saldırıya uğradıktan sonra hastanede hayatını kaybeden Aykut Danacı ile 16 Aralık'ta Altındağ Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde silahlı saldırıda ölen "Dalin" lakaplı İsmail Altun cinayetleriyle ilgili çalışma yaptı.

Her iki olaya da karışan şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.

Cinayetlere karıştığı belirlenen zanlılar Ü.L, H.L, E.Ç. ve S.Ç yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mamak'taki olayda Abdulkadir Denek ve Ahmet Şeyhoğlu, Altındağ'daki olayda ise İlhan Tür yaralanmıştı.

Aranan cinayet zanlıları yakalandı
Aranan cinayet zanlıları yakalandı
Aranan cinayet zanlıları yakalandı
Aranan cinayet zanlıları yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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