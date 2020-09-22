Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
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Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

22.09.2020 01:01 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:18

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

İlçedeki bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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