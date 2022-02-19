Başkentte Akçaabat'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliği - Haberler
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Başkentte Akçaabat'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliği

AA, Emir Sultan Demirci - Güncel
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Akçaabat Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Ankara'da bir program düzenlendi.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Akçaabat Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Ankara'da bir program düzenlendi.

Atatürk Orman Çiftliği TİGEM Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından BBP Genel Başkanı Destici, horon ekibinin folklor gösterisine davetlilerle birlikte eşlik etti.

Başkentte Akçaabat'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliği

Başkentte Akçaabat'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliği

Başkentte Akçaabat'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliği

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Akçaabat, Trabzon, Ankara, Güncel, Haberler

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