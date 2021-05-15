Başkent'te toplu taşıma esnafına Ramazan Bayramında gıda ve hijyen desteği
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Başkent'te toplu taşıma esnafına Ramazan Bayramında gıda ve hijyen desteği

Başkent'te toplu taşıma esnafına Ramazan Bayramında gıda ve hijyen desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan Başkent'teki ulaşım esnafının yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan Başkent'teki ulaşım esnafının yanında olmaya devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara'nın çeşitli yerlerinde servis işletmecisi, taksi ve minibüs esnafına gıda kolisi ve hijyen seti desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan ve gelirleri azalan esnafın yanında olmayı sürdürüyor.

Başkent'teki ulaşım esnafına salgının başladığı ilk günden itibaren şeffaf kabin, maske ve dezenfektan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle Ankara'nın çeşitli yerlerinde görev yapan servis işletmecisi, taksici ve minibüs esnafına gıda kolisi ile maske ve dezenfektandan oluşan hijyen seti desteğinde bulundu.

Ankara zabıtası bayram öncesi 978 servisçi esnafına gıda kolisi dağıttı

Ankara Zabıtası ekipleri, İskitler'de talepte bulunan 978 servis işletmecisine Ramazan Bayramı öncesi gıda kolisi dağıttı.

İçinde un, toz şeker, ayçiçeği yağı, çay, fasulye, bulgur, salça, zeytin, peynir, erişte ve tarhanadan oluşan gıda paketlerini ulaşım esnafına ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yılı aşkın süredir pandemi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi dezenfeksiyondan hijyen desteğine esnaf yardımlarıyla sürdürürken, mübarek Ramazan ayı hürmetine oda başkanlıklarıyla koordineli olarak gıda kolilerini ulaştırıyoruz. 3 bine yakın minibüsçü esnafına dağıttık. Nallıhan'da, Çamlıdere'de ve Çubuk'ta araçlarda sürücü olarak çalışan arkadaşlarımıza teslim ettik. Ankara Servisçiler Odası ile tespit ettiğimiz 978 esnafımıza da İskitler'de buluşarak gıda kolilerini teslim ettik. 6 milyon tek yürek olduk, birlikte başaracağız."

Salgın sürecinde Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Ankara Servis İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, "Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle özellikle pandemi döneminde çalışamayan, ihtiyacı olan, talep eden üyelerimize gıda yardım kolisi dağıttı. Bugüne kadar olduğu gibi bugün itibarıyla da Mansur Bey her zaman esnafımızın yanında olmuş, esnafımızı mutlu etmiştir. Taleplerimizi hiç geri çevirmemiştir" dedi.

Esnafa destek Çubuk'ta da devam etti

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çubuk ilçesindeki minibüs ve servis işletmecisi esnafa da gıda kolisi ile maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Çubuk'ta 401 adet gıda kolisi, 10 bin adet maske, 100 adet de 5 litrelik dezenfektan dağıttıklarını ifade eden Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, "Çubuk Şoförler Odasını ziyaret ettik ve talepte bulunan esnafımızı belirledik. Minibüs, taksi ve servis aracı esnafına gıda yardım kolisi getirdik. Ulaşım esnafımız dışında ilçe esnafımıza da ayrıca maske ve dezenfektan desteğinde bulunduk" dedi. - ANKARA

Başkent'te toplu taşıma esnafına Ramazan Bayramında gıda ve hijyen desteği
Başkent'te toplu taşıma esnafına Ramazan Bayramında gıda ve hijyen desteği
Başkent'te toplu taşıma esnafına Ramazan Bayramında gıda ve hijyen desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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