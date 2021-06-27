Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı Ankara'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Ankara Çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

ANKARA - Ankara Çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Ankara Güney Çevre yolu Gölbaşı istikameti İncek varyantlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet S. (28)yönetimindeki 06 AGA 234 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 27 JF 496 plakalı TIR'a direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı. Çarpma sonucunda sürücü Mustafa K., Sema B.Ceyda K.ve Gizem K. otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobilde yaptıkları ilk kontrolde Sema B. Ceyda K. ve Gizem K. hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Ahmet S.'yi çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti tek şeride düşürürken hurdaya dönen aracın parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika 3. sayfa: Başkent'te TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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