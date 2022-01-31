Başkent'te kar yağışı etkili oldu
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Anıtkabir Karla kaplı yerler Üzeri karla kaplı araçlar Karlı yolda yürüyen insanlar Trafikte ilerleyen araçlar Kuğulu Park'taki kuğular Yolcuların otobüse binmesi Kızılay'daki araç geçişleri ANKARA - Ankara'da kar yağışı etkili oldu.
Anıtkabir
Karla kaplı yerler
Üzeri karla kaplı araçlar
Karlı yolda yürüyen insanlar
Trafikte ilerleyen araçlar
Kuğulu Park'taki kuğular
Yolcuların otobüse binmesi
Kızılay'daki araç geçişleri ANKARA - Ankara'da kar yağışı etkili oldu.