Başkent'te kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Başkent'te kar yağışı etkili oldu

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Anıtkabir Karla kaplı yerler Üzeri karla kaplı araçlar Karlı yolda yürüyen insanlar Trafikte ilerleyen araçlar Kuğulu Park'taki kuğular Yolcuların otobüse binmesi Kızılay'daki araç geçişleri ANKARA - Ankara'da kar yağışı etkili oldu.

Anıtkabir

Karla kaplı yerler

Üzeri karla kaplı araçlar

Karlı yolda yürüyen insanlar

Trafikte ilerleyen araçlar

Kuğulu Park'taki kuğular

Yolcuların otobüse binmesi

Kızılay'daki araç geçişleri ANKARA - Ankara'da kar yağışı etkili oldu.

Başkent'te kar yağışı etkili oldu

Başkent'te kar yağışı etkili oldu

Başkent'te kar yağışı etkili oldu

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Kuğulu Park, Anıtkabir, Kızılay, kar, Güncel, Haber

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