Başkent'te kamyonun freni boşaldı, 4 araca çarparak durabildi

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkent'te freni boşalan kamyon, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Araçların çoğu maddi hasara uğradı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, olay Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 397'nci Cadde üzerinde bir markete malzeme götürmek için çalışır ve el freni çekik bir şekilde park edilen 07 ACV 27 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi halinde hareket ederek bir kafenin önünde park edilmiş olan araçlara çarptı. Toplamda 4 araca çarparak durabilen kamyon ve çarptığı araçlar maddi hasar aldı. Öte yandan, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Araç sahipleri ise araçlarını olay yerinden götürmeye çalıştı.

"Allah'tan hiçbir can kaybı olmadı"

Olayda aracı zarar gören, aynı zamanda olayın gerçekleştiği kafede pasta ustası olarak çalışan Uğur Bozdoğan, "Yukarı koştum, çıktığımda zaten ortalık kötüydü. Markete malzeme getiren firmanın personeli malı indiriyor, araç çalışır vaziyette. El frenini çekmiş dükkana girmiş. Araç kendi kendine buraya gelmiş, araçları biçmiş. Allah'tan hiçbir can kaybı olmadı. Buna şükür diyelim. Olan araçlara oldu ama yerine gelir. Ben o an imalatta pasta yapıyordum. Gürültüye çıktım, olanlar olmuş zaten. Arabam hasar görmüş durumda. Olan oldu, canımız sağ olsun" diye konuştu.

"Kamyon 4-5 aracın hepsini biçti"

Olay anını gören Cemal Kara ise, "Biz içeride oturuyorduk. Normal çalışıyorduk. Dışarı görünüyor zaten. Bir baktık ki gürültü patırtı sesi geldi. O anda hemen dışarı geldik zaten. Yukarıdan bir kamyonun freni boşalmış. 4-5 araç vardı yan yana, hepsini biçti. Allah'tan insan yoktu yani. İnsanlar olmadığı için şükrediyoruz. Herkes buradaydı zaten. Araçların sahipleri kimisi kahvaltı yapıyor kimisi çay içiyordu. Tabi herkes hemen geldi. Araçlar tost gibi olmuş zaten. Buna şükür. Maddi hasar oluştu ama kimseye bir şey olmadı Allah'tan. Onun için şükrediyoruz" dedi. - ANKARA