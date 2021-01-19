-17 dereceye kadar düşen Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu
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-17 dereceye kadar düşen Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu

19.01.2021 07:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:15

Ankara'da mevsimin en soğuk gecesini yaşandı. Hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düşerken Kuğulu Park havuzu buzla kaplandı. Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda yaptığı açıklamalarla vatandaşları soğuk havaya karşı uyarırken, Ankara mevsiminin en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Soğuk havanın etkisiyle, Ankara'nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu. Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.

SÜRÜCÜLER BUZLANMAYA KARŞI UYARILDI

Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

-17 dereceye kadar düşen Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu

KUĞULAR BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

-17 dereceye kadar düşen Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

-17 dereceye kadar düşen Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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