Başkent'te halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
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Başkent'te halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Başkent'te halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi'nde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bülent Ü.'ye (60), Ferhat Y. yönetimindeki 06 KB 2239 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan Bülent Ü. olay yerine gelen ambulans ile Yenimahalle devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Başkent'te halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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