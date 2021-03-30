Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı
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Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | Güncel

Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı Ankara'da et ve süt üretimini artıracak destek başladı.

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Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı

ANKARA - Ankara'da et ve süt üretimini artıracak destek başladı. Şereflikoçhisar, Nallıhan ve Elmadağ ilçelerinde 51 hayvan yetiştiricisine 153 gebe manda desteği sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni bir destek başlattı. Şereflikoçhisar, Nallıhan ve Elmadağ'da hayvancılıkla uğraşan 51 üreticiye yüzde 80'i hibe, yüzde 20'si çiftçi katkı payı olmak üzere ilk kez 153 gebe manda dağıtımı gerçekleştirildi.

Hedef; hayvancılığı geliştirmek, et ve süt üretimi artacak

Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere manda desteği sağlayarak et ve süt üretimini artırmayı amaçlıyor. İlk etapta Şereflikoçhisar'da 96, Elmadağ'da 18, Nallıhan'da ise 39 mandayı hayvan yetiştiricisine verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, yerli hayvan üretimini artıracak destek ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayvansal üretimi artırmak için manda desteğine devam ediyoruz. Aynı zamanda hayvancılığı desteklemek için yem bitkisi de dağıtıyoruz. Mısır ve yonca tohumu dağıtımlarını bir yandan sürdürürken, 3 ilçede de üreticilerimize mandaların teslimatını gerçekleştiriyoruz. Dileriz bereketli, olur, güzel olur. Üreticimizin her daim yanında olduğumuzu hissettirmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, hem bitkisel hem de hayvansal üretimi destekleyen, kaliteyi artıracak her türlü faaliyetin içerisinde olmayı sürdürecek. Başkanımız Mansur Yavaş'ın da en büyük projesi kırsal kalkınma projesiydi. Biz de bu hedefte üreticilerimize her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz."

Yeni destek projesi kapsamında aynı zamanda nesli tükenmekte olan mandalar da kurulacak olan manda birliği ile koruma altına alınarak, nesillerinin sürdürülmesi sağlanacak. Ankara dışından getirilen gebe mandalar üç ilçede kura çekilişiyle yeni sahiplerine teslim edilirken; Elmadağ'da 6 üreticiye 18, Şereflikoçhisar'da 32 üreticiye 96, Nallıhan'da ise 13 üreticiye 39 manda dağıtıldı.

Gebe olarak verilen mandalarla üretim heyecanını yaşayan hayvan yetiştiricileri yüzde 80'i hibe, yüzde 20'si çiftçi katkı payı olmak üzere yararlandıkları manda desteği için teşekkür etti.

Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı
Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı
Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı
Başkent'te et ve süt üretimini artıracak destek başladı: 3 ilçede gebe manda dağıtımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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