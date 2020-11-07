ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
07.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:38
ABD başkanlık seçimleri mücadelesinin devam etmesi nedeniyle, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü unuttu. Geri plana atılan hastalık çok sert bir şekilde kendini göstererek, korkunç bir rekora imza atılmasına neden oldu. Ülkede tek bir günde 132 bin yeni vaka görüldü.
ABD, günlerdir Trump ile Biden arasında çekişmeli geçen başkanlık yarışına kilitlenmişken, aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle olan savaşında kaybetmeye devam ediyor.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 248 bin 794 kişi yaşamını yitirdi.
KORKUNÇ REKOR
En fazla vaka ile ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 60 bin 428 kişide koronavirüs vakası görülürken, 242 bin 255 kişi ise yaşamını yitirdi. Son güncel verilere göre tek bir günde 132 bin koronavirüs vakası görülen ABD, rekora imza attı.