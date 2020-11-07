ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka

ABD başkanlık seçimleri mücadelesinin devam etmesi nedeniyle, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü unuttu. Geri plana atılan hastalık çok sert bir şekilde kendini göstererek, korkunç bir rekora imza atılmasına neden oldu. Ülkede tek bir günde 132 bin yeni vaka görüldü.