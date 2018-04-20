Başkanlık Koltuğuna Oturan Derin'den Talimatlar

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaçam İlkokulu Müdürü Atilla Çetinkaya, öğrenciler Elif Derin, Yiğit Balkaya, Merve Gider makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8/A sınıf öğrencisi Elif Derin'e bırakırken, öğrencilere "Sevgili çocuklar, köklü mirasımızı, tarihi zenginliğimizi geleceğin dünyasına taşımak, bizlerin olduğu kadar sizlerin de vazifeleri arasındadır. Sapanca'nın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek, koltuğunu Elif Derin'e bıraktı.

Başkan Yılmazer'in makamına oturan Derin, arkadaşlarının isteklerini dinleyip, ilgili müdürlükleri arayarak, taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. İlgili birimlerin müdürleri ise temsili Sapanca Belediye Başkanı Derin'in, isteklerini not aldıklarını ve ilgileneceklerini söylediler. Derin, Alaçam İlk Öğretim Okulu bahçesinin yerlerinin bakıma alınması, bankların konulması ve kütüphane için kitap desteğinin verilmesi taleplerinde bulundu.

YAPILAN HİZMETLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR VE TAKDİR EDİYORUZ

Temsili Başkan Derin "Sapanca Belediyesi'nin hizmetlerini yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Takip ettiğime göre projelerden bir kaçı Sapanca, Arifiye bağlantı yolu çalışmaları başlamış, ilçeye yeni bir hamam kazandırılmasına az bir süre kalırken, teleferik projesinin hayata geçmesini de heyecanla bekliyoruz" dedi. Derin, yürüyüş yollarında sağlıklı bir şekilde spor yapıp yürüme imkânı bulduklarını sözlerine ekledi.

Öğrencilerin ayrı ayrı sorularını cevaplayan Başkan Yılmazer, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.