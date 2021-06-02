Başkanların Elbeyli çıkarması

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile partililer, Elbeyli ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile partililer, Elbeyli ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile partililer, Elbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Servet Ramazan, Elbeyli ilçende vatandaşlar ve esnafla ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Elbeyli halkının gösterdiği misafirperverlikten ve muhabbetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yapımı devam eden ve merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut adına yapılan parkı ziyaret ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli ilçesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Kilis Belediye Başkanımız Servet Ramazan, Elbeyli Belediye Başkanımız Süleyman Şimşek, Elbeyli İlçe Başkanımız Ekrem Delibaş, Gençlik Kolları Başkanımız Musa Kara, Kadın Kolları Başkanımız Gönül Öztin ve teşkilat mensuplarımız samimi, sıcak, gönlü zengin insanların toprağı Elbeyli ilçemize bağlı Eğlence, Güvendik, Çıldıroba, Kalbursait, Yenideğirmen, Selmincik, Karacurun köylerini ziyaret ettik. Muhtar Mehmet Yıldız, Muhtar Ümit Hamurlu, Muhtar Hüseyin Yıldırım, Muhtar Mehmet Sait Ağcabay, Muhtar Muhtar Ağcabay, Muhtar Erdem Kılıçoğlu, Muhtar Recep Hilaloğlu ve köylerimizdeki hane sakinleriyle bir araya gelerek gündeme ve geleceğe dair istişarelerde bulunduk" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı