Başkanların Elbeyli çıkarması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanların Elbeyli çıkarması

Başkanların Elbeyli çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile partililer, Elbeyli ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile partililer, Elbeyli ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile partililer, Elbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Servet Ramazan, Elbeyli ilçende vatandaşlar ve esnafla ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Elbeyli halkının gösterdiği misafirperverlikten ve muhabbetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yapımı devam eden ve merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut adına yapılan parkı ziyaret ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli ilçesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Kilis Belediye Başkanımız Servet Ramazan, Elbeyli Belediye Başkanımız Süleyman Şimşek, Elbeyli İlçe Başkanımız Ekrem Delibaş, Gençlik Kolları Başkanımız Musa Kara, Kadın Kolları Başkanımız Gönül Öztin ve teşkilat mensuplarımız samimi, sıcak, gönlü zengin insanların toprağı Elbeyli ilçemize bağlı Eğlence, Güvendik, Çıldıroba, Kalbursait, Yenideğirmen, Selmincik, Karacurun köylerini ziyaret ettik. Muhtar Mehmet Yıldız, Muhtar Ümit Hamurlu, Muhtar Hüseyin Yıldırım, Muhtar Mehmet Sait Ağcabay, Muhtar Muhtar Ağcabay, Muhtar Erdem Kılıçoğlu, Muhtar Recep Hilaloğlu ve köylerimizdeki hane sakinleriyle bir araya gelerek gündeme ve geleceğe dair istişarelerde bulunduk" diye konuştu. - KİLİS

Başkanların Elbeyli çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar Ebru Gündeş
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkanların Elbeyli çıkarması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:10:08. #1.16#

title