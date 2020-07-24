Başkanlar Taşdelen'in acısını paylaştılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Başkanlar Taşdelen'in acısını paylaştılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için taziye ziyaretinde bulundu.

Başkanlar Taşdelen'in acısını paylaştılar
24.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 Temmuz'da babası eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'i kaybeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Taşdelen'i acılı günlerinde yalnız bırakmayan İmamoğlu ve Soyer Taşdelen'e başsağlığı dilediler. İmamoğlu ziyaretinde, "Kıymetli Başkanımıza ve Çankaya halkına başsağlığı diliyorum. Kurultay öncesi Ankara'ya gelişimizde ziyaret etmek istediğimiz iki ilçe oldu; Çankaya ve Yenimahalle. İkisi de aslında İstanbul'un kalbi. Oradaki güzel izler, güzel işler bizi de mutlu ediyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı ziyaret etmiştim. Ama bu iki ilçemizi ziyaret edememiştim. Nice başarılara beraber imza atmak istediğimiz arkadaşlarımızdan birisi kıymetli Alper Başkan. Yolu açık olsun hepimize başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise "Ben de değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Biz de değerli başkanlarımızın başarılarıyla gerçekten gurur duyuyoruz. İstanbul'un çok güzel hizmetlere kavuştuğunu görüyoruz. Nice değerli hizmetlere, eserlere de kavuşacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu Taşdelen'e İstanbul Kitapçısı'ndan yayınladıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Kurtuluş Mücadelesini anlatan "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" eserini armağan etti. Taşdelen de İmamoğlu'na Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılı anısına hazırlanan üzerinde kalpaklı Atatürk resmi bulunan Ankara taşı hediye etti.

Öte yandan önceki gün de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun da eşlik ettiği Tunceli ilçeleri Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek Belediye Başkanlarını taziye ziyaretinde konuk etti.

Başkan Taşdelen, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı. Başsağlığı dileyen TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Taşdelen'in acısını paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Magazin
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Magazin
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Spor
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Eskişehir'de arpa, yulaf ve buğday üreticisi bu yılki hasattan umduğunu bulamadı
Eskişehir'de arpa, yulaf ve buğday üreticisi bu yılki hasattan umduğunu bulamadı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Pınar Gültekin Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Deniz Seki Hande Erçel Selçuk Yöntem
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Başkanlar Taşdelen'in acısını paylaştılar - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 15:07:46. #1.15#
title