Başkanlar esnaf ziyaretinde bulundu
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Başkanlar esnaf ziyaretinde bulundu

Başkanlar esnaf ziyaretinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, esnafları ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, esnafları ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Belediye Başkanı Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Karataş, Cumhuriyet Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, taleplerini aldıktan sonra sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Ramazan, "Esnafımızın daima yanındayız, İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş ile birlikte Cumhuriyet Caddesi esnaflarımızı ve dostlarımızı ziyaret ettik. Kendilerine ilgilerinden ve alakalarından dolayı çok teşekkür eder ve işlerinde hayır ve bereket dilerim" dedi.

İl Başkanı Karataş, Her zaman esnaf ve halkın yanında olduklarını ifade ederek, "Esnaflarımızı ziyaret ettik. Bizlere gösterdikleri teveccühten dolayı kendilerini teşekkür ediyorum. İlimize hizmet etmek için gede gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Esnaflar ise, Cephe sağlıklaştırma projesi nedeniyle 170 dükkanda ve 60 binada uygulanan örnek proje için teşekkür ettiler. - KİLİS

Başkanlar esnaf ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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