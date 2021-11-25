BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ÇATALCA'MIZA BÜYÜK MÜJDE

Çatalca'mıza tarihinin en önemli projelerini iki buçuk yıl gibi kısa bir zamanda kazandıran, makamdan değil sahadan çalışma prensibinden asla taviz vermeyen ve ilçemizin kronik sorunlarının çözümü için var olan sorunların üzerine çözüm odaklı olarak kararlılıkla giden Başkanımız Mesut ÜNER'den ilçemize yine büyük bir müjde daha geldi.

Çatalca'mızda geçmişte köy statüsünde olan mahallelerimizde yaşayan ilçe halkımıza gelen İBB'ye bağlı İSKİ kurumu tarafından yapılan tahakkuklar ve bu tahakkuklara istinaden ilçe halkımızın yaptığı ödemeler ilçe halkımzı çok zor durumda bırakmıştı. İşte böylesine bir durumda Başkanımız Mesut ÜNER'den Çatalca halkımıza büyük bir müjde geldi.

Çatalca halkımıza verdiği müjdelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "İlçemize kazandırdığımız mega projelerin yanı sıra, Çatalca'mızın kronik sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. İBB'nin tüm karar iade engelleme girişimlerine rağmen, cumhur ittifakı meclis üyelerimizin oylarıyla bir kronik sorunumuz daha son bulmuştur. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ESKİDEN KÖY STATÜSÜ OLAN MAHALLELERİMİZDEKİ VATANDAŞLARIMIZA, GEÇMİŞE DÖNÜK YAPILAN TAHAKKUKLARDA DAHİL OLMAK ÜZERE YAPILAN FAZLA TAHAKKUKLAR İPTAL EDİLİYOR, YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ BAHSE KONU MAHALLELERİMİZDE TAHSİL EDİLEN KISIMLAR, İLGİLİ ABONELERE İADE EDİLİYOR, BİNKILIÇ-FATİH, BİNKLIÇ-ATATÜRK, ÇİFTLİKKÖY, MURATBEY ve KARACAKÖY'DE BULUNAN BAKKAL, KAHVEHANE, MANAV, FIRIN, LOKANTA, KASAP, BERBER ve BENZERİ ÖLÇEKTE ESNAFLARIMIZA TESPİT EDİLECEK EN DÜŞÜK İŞ YERİ TARİFESİNİN %25'ni GEÇMEYECEK. Çatalca'mıza ve ilçemizin güzel yürekli insanlarına olan sevdamızdan güç alarak, ilçemize mega projeler kazandırmaya, aynı zamanda mevcut kronik sorunların çözümünü gerçekleştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. ÇATALCA'MIZA MÜJDELER ve HAYIRLI OLSUN. " dedi.

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