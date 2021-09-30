BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Geçtiğimiz haftalarda İlyas Demiroğlu Güreş Salonu, Cem Kara Yaşam Vadisi ve Çanakça Sosyal Tesisleri gibi birçok önemli projelerinin açılışlarını gerçekleştirmenin sevincini ve coşkusunu yaşayan, yakın zamanda Yarım Olimpik Havuz, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi önemli projelerinin açılışları için gün sayan Başkanımız Mesut Üner, Muratbey Mahallemiz Sosyal Tesisleri çalışmalarında ciddi bir yol alındığını ve bu önemli tesislerin ilçe halkımıza teslim edilmesi için sabırsızlandığını ifade etti.

Kır düğün alanlarıyla, çocuk parklarıyla, kapalı düğün salonlarıyla, oturma alanlarıyla ve otoparkıyla dikkat çeken Çatalca Muratbey Sosyal Tesislerimiz tamamlandığında tüm ilçe halkımızın sevdikleriyle birlikte keyifle vakit geçireceği bir alan olacak. Yapımı tüm hızıyla devam eden sosyal tesislerimizin yapımında ciddi bir yol alındığı gözlemlendi.

Yapımı tüm hızıyla devam eden Muratbey Mahallemiz Sosyal Tesislerimiz ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; "ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ. MURATBEY MAHALLEMİZ SOSYAL TESİSLERİMİZİN YAPIMINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ. YAPIMI TÜM HIZIYLA DEVAM EDEN PROJEMİZİ, SİZLERE TESLİM ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ. Muratbey Mahallesi Sosyal Tesisleri projemiz tamamlandığında kır düğün alanlarıyla, çocuk parklarıyla, kapalı düğün salonlarıyla, oturma alanlarıyla ve otoparkıyla sadece Çatalca'mızın değil, Dünya Şehri İstanbul'un çekim merkezi olacak. HAYIRLI OLSUN. " dedi.

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