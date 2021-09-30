BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Geçtiğimiz haftalarda İlyas Demiroğlu Güreş Salonu, Cem Kara Yaşam Vadisi ve Çanakça Sosyal Tesisleri gibi birçok önemli projelerinin açılışlarını gerçekleştirmenin sevincini ve coşkusunu yaşayan, yakın zamanda Yarım Olimpik Havuz, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi önemli...

Geçtiğimiz haftalarda İlyas Demiroğlu Güreş Salonu, Cem Kara Yaşam Vadisi ve Çanakça Sosyal Tesisleri gibi birçok önemli projelerinin açılışlarını gerçekleştirmenin sevincini ve coşkusunu yaşayan, yakın zamanda Yarım Olimpik Havuz, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi önemli projelerinin açılışları için gün sayan Başkanımız Mesut Üner, Muratbey Mahallemiz Sosyal Tesisleri çalışmalarında ciddi bir yol alındığını ve bu önemli tesislerin ilçe halkımıza teslim edilmesi için sabırsızlandığını ifade etti.

Kır düğün alanlarıyla, çocuk parklarıyla, kapalı düğün salonlarıyla, oturma alanlarıyla ve otoparkıyla dikkat çeken Çatalca Muratbey Sosyal Tesislerimiz tamamlandığında tüm ilçe halkımızın sevdikleriyle birlikte keyifle vakit geçireceği bir alan olacak. Yapımı tüm hızıyla devam eden sosyal tesislerimizin yapımında ciddi bir yol alındığı gözlemlendi.

Yapımı tüm hızıyla devam eden Muratbey Mahallemiz Sosyal Tesislerimiz ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; "ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ. MURATBEY MAHALLEMİZ SOSYAL TESİSLERİMİZİN YAPIMINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ. YAPIMI TÜM HIZIYLA DEVAM EDEN PROJEMİZİ, SİZLERE TESLİM ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ. Muratbey Mahallesi Sosyal Tesisleri projemiz tamamlandığında kır düğün alanlarıyla, çocuk parklarıyla, kapalı düğün salonlarıyla, oturma alanlarıyla ve otoparkıyla sadece Çatalca'mızın değil, Dünya Şehri İstanbul'un çekim merkezi olacak. HAYIRLI OLSUN. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Demet Özdemir Mehmet Nuri Ersoy
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER: ÇATALCA'MIZIN DÖRT BİR YANINDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:05:41. #1.17#