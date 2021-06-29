Başkanımız Hemşehrilerimiz ile Bir Araya Geldi 29 Haziran 2021, 08: 39
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Başkanımız Hemşehrilerimiz ile Bir Araya Geldi 29 Haziran 2021, 08: 39

Başkanımız Hemşehrilerimiz ile Bir Araya Geldi 29 Haziran 2021, 08: 39
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık Caddesi ve civarında faaliyet gösteren esnaf ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık Caddesi ve civarında faaliyet gösteren esnaf ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Saraycık Caddesi, Kahri Ağa Sokak, Köteşliler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Metristepe Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Belediyemiz Metristepe Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Yaz Spor Okulu Kurslarına kayıt yaptırmaya gelen aileler ve öğrenciler ile de görüşerek sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkanımız Bakkalcıoğlu öğrencilere hayatları boyunca sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

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Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saraycık Caddesi ve civarında faaliyet gösteren esnaf ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcılarımız Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Saraycık Caddesi, Kahri Ağa Sokak, Köteşliler Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Metristepe Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Belediyemiz Metristepe Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Yaz Spor Okulu Kurslarına kayıt yaptırmaya gelen aileler ve öğrenciler ile de görüşerek sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkanımız Bakkalcıoğlu öğrencilere hayatları boyunca sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Başkanımız Hemşehrilerimiz ile Bir Araya Geldi 29 Haziran 2021, 08: 39 - Haberler
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