Başkanımız Bilgin Mezarlıktaki Çalışmaları İnceledi...
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Başkanımız Bilgin Mezarlıktaki Çalışmaları İnceledi...

Başkanımız Bilgin Mezarlıktaki Çalışmaları İnceledi...
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin Yukarı Tekke Mezarlığında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin Yukarı Tekke Mezarlığında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde sıkıntı yaşamamaları ve geçmişe saygı gereği başlatılan çalışmaları takip eden Başkanımız Bilgin, ilgili Başkan Yardımcımız Ahmet Duman'dan bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında; mezarlık çevre düzenlemeleri ve mezarlık dönüşümlerinin yanı sıra temizlik çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca bahar yağmurları sonucunda aniden büyüyen otların temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Sivas Belediyesinin cenaze hizmetleri açısından çok iyi bir noktada olduğuna vurgu yapan Başkanımız Bilgin; "Sivas Belediyesi olarak geçmişe vefanın bir gereği, ahirete irtihal etmiş hemşerilerimizin hem yakınlarına hem de ahirete irtihal edenlerin yattıkları yerlerin daha düzenli ve şehrimize daha yakışır bir şekilde olması için tüm mezarlıklarımıza özel önem gösteriyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğü olarak hem cenaze hizmetlerinden hem de defin işlemlerinde Allah'a şükürler olsun çok çok iyi bir noktadayız. Bu noktada hemşerilerimizin memnuniyetlerini dualarını da bizzat müşahede ederek görüyoruz. " diye konuştu.

Mezarlıktaki dönüşüm çalışmalarının da sürekli devam ettiğini belirten Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin; "Bunun yanı sıra şehrimizde şu anda aktif olarak kullanan Yukarı Tekke Mezarlığında da hem aile mezarlıklarının geçmişte hem de şu anda devam eden sıra mezarlıklarının değişimine dönüşümüne özel önem veriyoruz. Biz sadece yaşayanlara değil geçmişimize ve ecdadımıza bir vefa borcu olarak definden itibaren hem mezarlık hizmeti olarak hem de mezarlıkların bakımında farklı bir noktada olmak için ekibimizle birlikte fedakarlık içinde çalışıyoruz. " dedi.

İncelemeler sırasında Başkanımız Bilgin'e; Belediye Başkan Yardımcılarımız Bekir Sıtkı Eminoğlu ve Ahmet Duman ile Özbelsan AŞ Genel Müdürümüz Ahmet Kuzu eşlik etti.

Oluşturma Tarihi : 05 Haziran, 2021

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Kaynak: Habermetre

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