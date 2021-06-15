Başkanımız Bayındır Balıkçıların Yeni Av Sezonunu Açılışına Katıldı
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Başkanımız Bayındır Balıkçıların Yeni Av Sezonunu Açılışına Katıldı

Başkanımız Bayındır Balıkçıların Yeni Av Sezonunu Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Beyşehir Gölü'nde yeni su ürünleri avlanma sezonunun açılışına katıldı.

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Beyşehir Gölü'nde yeni su ürünleri avlanma sezonunun açılışına katıldı.

Balıkların üreme dönemi dolayısıyla neslini korumak için 15 Mart tarihinde başlayan ve üç ay boyunca devam eden su ürünleri av yasağı 15 Haziran'da son buluyor. Beyşehirli balıkçılar, yarından itibaren tekneleriyle açılacakları göle ağlarını serip ara verdikleri balık avına yeniden başlayacak. Yeni av sezonunda biraraya gelen balıkçılar, bereketli bir avlanma dönemi için hep beraber dualar eşliğinde kurban kesti. Düzenlenen açılışa, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Ak Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Daire amirleri ve balıkçılar katıldı. Yeni sezonun balıkçılara bolluk ve bereketli geçmesini dileyen Başkanımız Bayındır, "Avınız bol, bereketli, emeğiniz yağlı olsun. Allah daim eylesin, kazancınızı bol eylesin. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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