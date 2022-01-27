Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı - Haberler
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Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

İhlas Haber Ajansı, Sedat Özata - Genel
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Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramıTOKAT Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede karla mücadele eden ekiplere balık ikramında bulundu.

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

TOKAT Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede karla mücadele eden ekiplere balık ikramında bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özcan'ın talimatı ile çalışanlara mangalda balık ikramı yapıldı. Mangal ateşinin yanında mola vererek ekmek arası balık yiyen işçiler çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. Ayvaz bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, yoğun kar yağışı nedeniyle 7/24 sahada olan ekibine teşekkür ederek, "Ana arterler başta olmak üzere şehrimizin her bölgesinde ekiplerimiz insanüstü bir mücadele içerisindeler. Ekip arkadaşlarımıza destek olmak adına böylesine güzel bir etkinlik tertipledik. İşine gönlünü katan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Genel

Özdilek Özcan, Niksar, Tokat, kar, Genel, Haber

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