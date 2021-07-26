BAŞKAN ZORLUOĞLU MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Özkoçoğlu ve AK Parti Mahalle Başkanı Halil İbrahim Kantarcı'dan bilgi alan Başkan Zorluoğlu, ardından mahalleyi gezerek sorunları yerinde inceledi.

KALICI İŞLERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Zorluoğlu, tespit edilen eksiklerin ilgili daire başkanları tarafından not alındığını ve en kısa sürede yapılacağını söyledi. Fatih Mahallesi'nin Trabzon'un en büyük mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Mahallemizin çeşitli noktalarında ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bazı noktaların bakıma ihtiyacı var. Ancak biz geçici işler yapmak istemiyoruz, kalıcı işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN DAVETE İCABET ETTİ

Başkan Zorluoğlu incelemelerinin ardından sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen özel gereksinimli birey Şenol Akaydın'la da bir araya gelerek çay içip sohbet etti. Kendisine yapılan ziyaretten çok memnun olduğunu dile getiren Akaydın, "Davetimi kırmayıp ziyaretime geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı.

TARİH : 26. 07. 2021

Kaynak: Habermetre