Başkan Zeynal Aydın, güven tazeledi
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Başkan Zeynal Aydın, güven tazeledi

Başkan Zeynal Aydın, güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Kahta ilçesinde, Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında Başkan Zeynal Aydın güven tazeledi.

Adıyaman Kahta ilçesinde, Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında Başkan Zeynal Aydın güven tazeledi.

Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, odaya kayıtlı üyelerin katılımıyla ilçe dışındaki bir kafede bakanlık temsilcileri Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli M. Gazi Sazak ve Özlem Öz'ün gözetiminde düzenlendi. Toplantıya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantının divan başkanlığına önerilen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram ile katip üyeliklerine önerilen Haci Ali Taş ve Mehmet Özbek'in üyeler tarafından kabul edilmeleriyle divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanı İsmet Bayram tarafından toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin üyeler tarafından kabul edilmesinin ardından Başkan Zeynal Aydın'ın güven tazelemesiyle toplantı sona erdi.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeynal Aydın, "Öncelikle katılımlarından dolayı değerli konuklarımıza ve desteklerinden dolayı da özellikle tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz ilk günden beri aynı zamanda kooperatifin kurucu başkanı olarak her zaman esnaflarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz ilkeleriyle hareket ettik. Kredi başvurusunda bulunan tüm esnaflarımıza oda olarak yardımcı olduk ve bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tekrardan katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Başkan Zeynal Aydın, güven tazeledi
Başkan Zeynal Aydın, güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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