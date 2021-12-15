Başkan Zeybek 5. kez güven tazeledi

AKSARAY (İHA) - Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı olarak 4 dönemdir görev yapan Serkan Koray Zeybek 5. seçimde de güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası olağan genel kurulla seçime gitti. Yüzlerce delegenin katıldığı seçimde mevcut Başkan Serkan Koray Zeybek ve Mustafa Kaya yarıştı. Seçim sonucunda açılan sandıklardan Mustafa Kaya 51 oy alırken, Serkan Koray Zeybek 64 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 5. kez güven tazeleyerek başkanlığa seçilen Zeybek, delegelerin teveccühü ile başkanlığa devam edeceğini belirterek, amaçlarının nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da sektörü daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi. Üretim ve üreticinin her zaman yanında olduklarını ve oda olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıklarına dikkat çeken Başkan Zeybek, yeni dönemde de çalışmaların hızla artarak devam edeceğini kaydetti. - AKSARAY

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