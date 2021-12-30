Başkan Zelyurt'tan 2022 değerlendirmesi

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "2022 yılında güzel ilçemizde bize duyduğunuz güvene layık olmak için yeni fikirler, yeni projeler ve yeni hizmetler için çalışmaya şimdiden başladık" dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 2021 yılında "çalışan yorulmaz" düstüru ile hizmet ettiklerini belirterek, "Güzel Doğanşehir ilçemizi daha da yaşanılabilir şehir yapmak için teşkilatımız ve mesai arkadaşlarım ile birlikte 2021 yılında 'Aşkınan Çalışan Yorulmaz' dedik. Gece gündüz demeden çok çalıştık. Projelerimizi ihale ettik. Siz kıymetli halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Zelyurt, 2022 yılında da aynı düstür ile yeni proje ve hizmetler için çalışacaklarını belirterek, "Şimdi 2022 yeni yılı tüm enerjimiz ve heyecanımız ile karşılamaya hazırız. 2022 yılında güzel ilçemizde bize duyduğunuz güvene layık olmak için yeni fikirler, yeni projeler ve yeni hizmetler için çalışmaya şimdiden başladık. Hizmetimize hız kesmeden yeni yılda da devam edeceğiz. 2022'i yılının güzel Doğanşehirli, güzel Malatyalı hemşerilerimiz ile ülkemize ve insanlığa virüsten kurtularak başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini her açıdan bereketli güzel bir yıl olmasını rabbimden diliyorum. Sizleri Allaha emanet ediyorum, nice yıllara sağlıcakla bizim ortak sevdamız Doğanşehir'dir" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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