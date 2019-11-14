Başkan Yüksel'den çocuklara "Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi" müjdesi

14.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:23

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstek Uluğbey Okullarının "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" dolayısıyla düzenlediği 'kitap okuma alışkanlığı' konulu etkinliğe katıldı. Okulun kütüphanesinde minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, çocukların isteklerini dinledi ve yönelttikleri soruları cevapladı.



Kitap okuma alışkanlığı edinmenin öneminden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, "Bugün buraya gelmemdeki temel neden, kitap okuma alışkanlığı ile ilgili bir etkinlik olması. Sizlerin bu güzel fikirlerinizi belediye olarak çok önemsiyoruz. Ben de okulunuza yakın bir yerde oturuyorum. Evimin yakınlarındaki bir ilkokuldan mezun oldum. Bu anlamda, sizler de büyük hedefler koyabilirsiniz. Derslerinizi iyi çalışırsanız, güzel güzel kitaplarınızı okursanız, yarın sizler de her alanda yönetici olabilirsiniz. Belediye yöneticisi de olabilirsiniz; doktor, mühendis, avukat ve mimar gibi birçok meslek grubunda da iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Ama bu hedefleri hayal edebilmek için hayal gücünüzü ve fikirlerinizi geliştirecek olan kitap okuma alışkanlığını mutlaka edinmeniz gerekir. Kitap okumayı, yalnızca iyi zaman geçirmek olarak düşünmeyin. Kitap okuduğunuz zaman fikirleriniz ve hayalleriniz artar, düşünceleriniz büyür. Böylece cesaretiniz de artar. Kitap okumak, insanı olgunlaştırır. Bu durum, her yaş grubu için geçerli" diye konuştu.



"Eğlenceli çocuk kütüphanesi"



Kitap okumanın daha eğlenceli bir hale getirilmesi için yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Yüksel, "Kitap okumak daha eğlenceli bir hale gelebilir mi diye düşündük. Bizim de bu anlamda bir hayalimiz var. Kartal'da bir kütüphane tasarlıyoruz ve adına da "Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi" diyoruz. En az sizin kütüphaneniz kadar güzel ve eğlenceli olacak. Kartal'ın bütün çocukları oraya gelebilecek. Ayrıca eğlenceli bir de bahçesi olacak; akıl oyunlarıyla, satrancıyla. Bütün okullardaki öğrencilerin okuma saatlerini orada yapmalarını sağlamaya çalışacağız. Başka okullarda böyle güzel bir kütüphaneye sahip olamayan birçok kardeşiniz var. Bir sıralama ile kitap okuma saatlerinde, eğlenceli kütüphanede misafir edeceğiz. Kartallı çocuklarımıza güzel bir kütüphane armağan etmek istiyoruz. Böylece Kartal'da Kütüphanesi olmayan okullarımızın da ortak kullanabileceği bir kütüphanesi olacak" diye konuştu.



Yüksel, daha sonra Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesinde öğrencilerin düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi. Buradaki ziyaretinin ardından Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Sitesi'nde Kartal Belediyesinin yürüttüğü duvar yenileme çalışmasını inceleyen Başkan Yüksel, burada kalmakta olan yetim çocuklarla futbol oynayarak dayanışmada bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA