Başkan Yüksel'den çiftçilere geçmiş olsun ziyareti
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Başkan Yüksel'den çiftçilere geçmiş olsun ziyareti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Paşaköy, Pınarbaşı ve Ahimehmet mahallelerinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yüksel'den çiftçilere geçmiş olsun ziyareti
25.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:32

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Paşaköy, Pınarbaşı ve Ahimehmet mahallelerinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ergene ilçesinde önceki gün meydana gelen aşırı yağışlar ve doluda Paşaköy, Pınarbaşı ve Ahimehmet mahallelerindeki ekili alanlar zarar gördü. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, üç mahallede ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile görüşen Başkan Yüksel, son durum hakkında bilgiler aldı.

Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Yüksel, "Su baskınlarının meydana geldiği mahallelerimizde gerekli çalışmalar yapılacak. Ekili arazileri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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