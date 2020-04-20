Başkan Yüce: "Sağlıklı, kaliteli balı vatandaşlarımıza sunacağız" Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bal54" satış merkezinde sağlıklı ve kaliteli balı vatandaşlara sunacaklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bal54" satış merkezinde sağlıklı ve kaliteli balı vatandaşlara sunacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Şemsiyeli Park'ta yapımı devam eden "Bal54" satış merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı.

Yüce, yaptığı açıklamada, arıcılık üretiminin hem ülkede hem de Sakarya'da daha bilinçli bir şekilde devam etmesi adına çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda geçen günlerde Sakarya'da arıcılığın ve arı üretiminin daha iyi yerlere gelebilmesi adına bir toplantı düzenlediklerini ve arı üreticilerine destek olmak amacıyla 2 tır arıcılık malzemesi hediye ettiklerini belirten Yüce, "Şimdi ise vatandaşlarımıza organik ve doğal bal hizmeti sağlayacağımız Bal54 Satış Merkezi kuruyoruz. Sakarya Arıcılar Birliği iş birliğiyle içerisinde ayçiçeği, kestane, çam ve yayla balı çeşitlerinin olacağı Bal54 Merkezimizde sağlıklı, kaliteli balı vatandaşlarımıza sunacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA