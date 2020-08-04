Başkan Yılmaz: "Orman yangınlarına karşı gerekli uyarıları yapmalıyız" Kütahya İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı oturumları, Başkan Musa Yılmaz başkanlığında başladı.

Kütahya İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı oturumları, Başkan Musa Yılmaz başkanlığında başladı.

Yoklamanın ardından İl Genel Meclisi üyelerinin Kurban Bayramlarını tebrik eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Bütün İslam aleminin milletimizin ve sizlerin bayramlarını tebrik ediyorum. Salgın hastalık sebebiyle bayramlarımızı dilediğimiz gibi idrak edemedik. Kurban bayramını biraz gevşeterek idrak ettik. Hastalık öncesi bayram ziyaretinde bulunan küçük çocuklarımız bu bayram da hastalık sebebiyle diledikleri gibi ziyaretlerde bulunamadılar. Demek ki geleneklerimizi ve bayramlarımızı yaşatmak için yaşamamız gerekiyor. Allah korusun 3-5 bayram böyle gitse çocuklarımız bayramın ne olduğunu idrak edemeyecekler. İnsanlarımız sadece telefonla birbirlerini arayıp bayramlarını tebrik ettiler. İnşallah bu günler tez zamanda geçer. Ülke olarak 3-4 ay belli disiplin içinde hareket ettik ama sonrasında biraz gevşedik. Verilen mesajlar maalesef dikkate alınmıyor. Herşeye rağmen bayramı idrak ettik. Hayvan pazarını açtık ve son gün pazarda büyükbaş hayvan kalmadı. Hayvanlarımızı kestik kurbanımızı idrak ettik Allah kabul etsin.Bu arada Kütahyamızda hasat mevsimi başladı. İnşallah burada sıkıntı yaşamayız. Birkaç ilçemizi gezdik durum çok kötü değil. Durum korkulan kadar kötü değil değil umulduğu kadar da değil buna da şükür diyebiliriz. Ağustos ayı içerisindeyiz ve orman yangınlarının artış gösterdiği bir aydayız. Orman yangınlarına karşı bizler sorumluluk alıp gittiğimiz yerlerde gerekli uyarıları yapmalıyız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı ilk oturumu son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA