BAŞKAN YILMAZ,

KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Dünya'nın ilk ışıklandırılan caddesi olma özelliği ile şehrimizin tarihi değerlerinden olan Kurtuluş Caddesi'nde uyguladığı sokak sağlıklaştırma projesi ile Kent & Başkan Dergisi tarafından yapılan oylamada en iyi restorasyon projesi ödülüne layık görüldü.

Malatya ilinde düzenlenen ödül törenine yoğun programı nedeniyle katılamayan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın ödülünü Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Hatay İl Başkanı Hamit Saçar Kent & Başkan Dergisi adına takdim etti.

Başkan Yılmaz'a makamında gerçekleşen ziyarette ödülünü takdim eden Saçar, Antakya'nın kadim tarihini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz yaptığı açıklamada; "Kurtuluş caddesi 16. 11. 2019 tarihinde başladı. Dünyadaki 23 Medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapan Medeniyetler Şehri Antakya'mızda tarihte ışıklandırılan ilk cadde olan Kurtuluş Caddesi'ni tarihteki ismiyle HEROD caddesini yeniden canlandırmak üzere çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kurtuluş Caddesi'ne cephesi bulunan tarihi ve tescilli evlerin ön cephelerinin sağlıklaştırılması ve tarihteki ihtişamına kavuşturulması için iller bankası ve yüklenici firma işbirliği ile pek çok cephede iyileştirme işlemleri tamamlanırken, çalışmalar etaplar halinde devam ediyor.

Kurtuluş Caddesi sokak sağlamlaştırma çalışmalarımız tamamlandığı zaman caddeyi turizm merkezi haline getireceğiz. Bu kapsamda cadde üzerinde bulunan dükkanları yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılacağı alanlara çevireceğiz. Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan toplam 125 bina ve iş yerini kapsıyor.

Bu kapsamda şu anda eş zamanlı olarak çatı, pencere, kapı, daraba, camekan, elektrik tesisatı ve boya işleri yürütülmektedir. Şehrimize değer katmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için yaptığımız çalışmalarımızın böylesine anlamlı ve sadece vatandaşlarımızın kullandığı oyların dikkate alınarak verilen bir ödüle layık görülmesi beni ve ekibimi mutlu etmenin yanında doğru işler yaptığımıza olan inancımızı da kuvvetlendirdi. Bu konuda bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu almış olduğumuz ödülü Antakya'lı hemşerilerime hediye ediyorum. Kent ve Başkan Dergisi'nin yönetici ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. " dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Yılmaz ve Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Hatay İl Başkanı Hamit Saçar günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

01 Ekim, 2021

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