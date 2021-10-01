BAŞKAN YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKAN YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI

BAŞKAN YILMAZ,KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDIAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Dünya'nın ilk ışıklandırılan caddesi olma özelliği ile şehrimizin tarihi değerlerinden olan Kurtuluş Caddesi'nde uyguladığı sokak sağlıklaştırma projesi ile Kent & Başkan...

BAŞKAN YILMAZ,

KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Dünya'nın ilk ışıklandırılan caddesi olma özelliği ile şehrimizin tarihi değerlerinden olan Kurtuluş Caddesi'nde uyguladığı sokak sağlıklaştırma projesi ile Kent & Başkan Dergisi tarafından yapılan oylamada en iyi restorasyon projesi ödülüne layık görüldü.

Malatya ilinde düzenlenen ödül törenine yoğun programı nedeniyle katılamayan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın ödülünü Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Hatay İl Başkanı Hamit Saçar Kent & Başkan Dergisi adına takdim etti.

Başkan Yılmaz'a makamında gerçekleşen ziyarette ödülünü takdim eden Saçar, Antakya'nın kadim tarihini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmalarından dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz yaptığı açıklamada; "Kurtuluş caddesi 16. 11. 2019 tarihinde başladı. Dünyadaki 23 Medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapan Medeniyetler Şehri Antakya'mızda tarihte ışıklandırılan ilk cadde olan Kurtuluş Caddesi'ni tarihteki ismiyle HEROD caddesini yeniden canlandırmak üzere çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kurtuluş Caddesi'ne cephesi bulunan tarihi ve tescilli evlerin ön cephelerinin sağlıklaştırılması ve tarihteki ihtişamına kavuşturulması için iller bankası ve yüklenici firma işbirliği ile pek çok cephede iyileştirme işlemleri tamamlanırken, çalışmalar etaplar halinde devam ediyor.

Kurtuluş Caddesi sokak sağlamlaştırma çalışmalarımız tamamlandığı zaman caddeyi turizm merkezi haline getireceğiz. Bu kapsamda cadde üzerinde bulunan dükkanları yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılacağı alanlara çevireceğiz. Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan toplam 125 bina ve iş yerini kapsıyor.

Bu kapsamda şu anda eş zamanlı olarak çatı, pencere, kapı, daraba, camekan, elektrik tesisatı ve boya işleri yürütülmektedir. Şehrimize değer katmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için yaptığımız çalışmalarımızın böylesine anlamlı ve sadece vatandaşlarımızın kullandığı oyların dikkate alınarak verilen bir ödüle layık görülmesi beni ve ekibimi mutlu etmenin yanında doğru işler yaptığımıza olan inancımızı da kuvvetlendirdi. Bu konuda bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu almış olduğumuz ödülü Antakya'lı hemşerilerime hediye ediyorum. Kent ve Başkan Dergisi'nin yönetici ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. " dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Yılmaz ve Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Hatay İl Başkanı Hamit Saçar günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

01 Ekim, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Joe Biden
Magazin Alişan Caner Cindoruk
Spor Abdullah Avcı Fatih Terim Mehmet Topal
Tüm Haberler Gazeteler Hava Durumu Güzel Sözler Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKAN YILMAZ, KURTULUŞ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:00:39. #1.11#